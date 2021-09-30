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Авторский микс

Товаров: 36
Найдено 36 товаров в наличии

Альпака бэби/Полиамид/Меринос/Мохер/Пайетки, Разноцветный/Кучинелли песок (ГЛ-00041), greenline24
2827 ₽ за 1 шт.
Альпака бэби/Полиамид/Меринос/Мохер/Пайетки, Разноцветный/Кучинелли песок (ГЛ-00041)
В наличии: 1 шт.
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Ангора/Меринос/Полиамид, Разноцветный/Тедди (ГЛ-00031), greenline24
1644 ₽ за 1 шт.
Ангора/Меринос/Полиамид, Разноцветный/Тедди (ГЛ-00031)
В наличии: 1 шт.
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Ангора/Меринос/Полиамид, Разноцветный/Тедди (ГЛ-00035), greenline24
1175 ₽ за 1 шт.
Ангора/Меринос/Полиамид, Разноцветный/Тедди (ГЛ-00035)
В наличии: 1 шт.
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Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Белое солнце (ГЛ-00057), greenline24
5727 ₽ за 1 шт.
Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Белое солнце (ГЛ-00057)
В наличии: 1 шт.
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Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Красный апельсин (ГЛ-00061), greenline24
5091 ₽ за 1 шт.
Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Красный апельсин (ГЛ-00061)
В наличии: 1 шт.
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Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Купавница (ГЛ-00058), greenline24
3169 ₽ за 1 шт.
Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Купавница (ГЛ-00058)
В наличии: 1 шт.
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Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Мать-и-мачеха (ГЛ-00060), greenline24
3388 ₽ за 1 шт.
Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Мать-и-мачеха (ГЛ-00060)
В наличии: 1 шт.
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Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Морское золото (ГЛ-00059), greenline24
3388 ₽ за 1 шт.
Кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Морское золото (ГЛ-00059)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Акрил/Ангора/Люрекс, Разноцветный/Морская пена (ГЛ-00047), greenline24
534 ₽ за 1 шт.
Меринос/Акрил/Ангора/Люрекс, Разноцветный/Морская пена (ГЛ-00047)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Акрил/Ангора/Люрекс, Разноцветный/Мятный леденец (ГЛ-00049), greenline24
752 ₽ за 1 шт.
Меринос/Акрил/Ангора/Люрекс, Разноцветный/Мятный леденец (ГЛ-00049)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Люрекс, Разноцветный/Ягода (ГЛ-00032), greenline24
1070 ₽ за 1 шт.
Меринос/Люрекс, Разноцветный/Ягода (ГЛ-00032)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Меринос, Разноцветный/Розовые сумерки (ГЛ-00038), greenline24
758 ₽ за 1 шт.
Меринос/Меринос, Разноцветный/Розовые сумерки (ГЛ-00038)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Мохер/Полиамид, Разноцветный/Серая радуга (ГЛ-00034), greenline24
501 ₽ за 1 шт.
Меринос/Мохер/Полиамид, Разноцветный/Серая радуга (ГЛ-00034)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Полиамид/Альпака бэби сури, Разноцветный/Оранжевый неон (ГЛ-00044), greenline24
1387 ₽ за 1 шт.
Меринос/Полиамид/Альпака бэби сури, Разноцветный/Оранжевый неон (ГЛ-00044)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Полиамид/Супер кид мохер/Ангора/Люрекс, Разноцветный/Голубая метель (ГЛ-00037), greenline24
1029 ₽ за 1 шт.
Меринос/Полиамид/Супер кид мохер/Ангора/Люрекс, Разноцветный/Голубая метель (ГЛ-00037)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Полиамид/Супер кид мохер/Вискоза/Люрекс, Разноцветный/Диско (ГЛ-00043), greenline24
1700 ₽ за 1 шт.
Меринос/Полиамид/Супер кид мохер/Вискоза/Люрекс, Разноцветный/Диско (ГЛ-00043)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Полиамид/Хлопок/Люрекс/Пайетки, Разноцветный/Ночь (ГЛ-00024), greenline24
1526 ₽ за 1 шт.
Меринос/Полиамид/Хлопок/Люрекс/Пайетки, Разноцветный/Ночь (ГЛ-00024)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Полиамид/Шёлк, Разноцветный/Джунгли (ГЛ-00025), greenline24
1275 ₽ за 1 шт.
Меринос/Полиамид/Шёлк, Разноцветный/Джунгли (ГЛ-00025)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Супер кид мохер/Акрил/Хлопок, Разноцветный/Клубничный смузи (ГЛ-00048), greenline24
872 ₽ за 1 шт.
Меринос/Супер кид мохер/Акрил/Хлопок, Разноцветный/Клубничный смузи (ГЛ-00048)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Супер кид мохер/Полиамид/Вискоза, Разноцветный/Пчелка (ГЛ-00028), greenline24
1434 ₽ за 1 шт.
Меринос/Супер кид мохер/Полиамид/Вискоза, Разноцветный/Пчелка (ГЛ-00028)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Супер кид мохер/Полиамид/Люрекс, Разноцветный/Красный/Красный листопад (ГЛ-00005), greenline24
2098 ₽ за 1 шт.
Меринос/Супер кид мохер/Полиамид/Люрекс, Разноцветный/Красный/Красный листопад (ГЛ-00005)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Супер кид мохер/Полиамид/Пайетки/Вискоза/Шёлк, Разноцветный/Южная ночь (ГЛ-00014), greenline24
2131 ₽ за 1 шт.
Меринос/Супер кид мохер/Полиамид/Пайетки/Вискоза/Шёлк, Разноцветный/Южная ночь (ГЛ-00014)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Супер кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Лимон (ГЛ-00050), greenline24
3065 ₽ за 1 шт.
Меринос/Супер кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Лимон (ГЛ-00050)
В наличии: 1 шт.
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Меринос/Хлопок/Ангора, Разноцветный/Лайм (ГЛ-00039), greenline24
872 ₽ за 1 шт.
Меринос/Хлопок/Ангора, Разноцветный/Лайм (ГЛ-00039)
В наличии: 1 шт.
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Супер кид мохер/Шёлк/Кашемир/Меринос, Разноцветный/Психодел (ГЛ-00051), greenline24
4343 ₽ за 1 шт.
Супер кид мохер/Шёлк/Кашемир/Меринос, Разноцветный/Психодел (ГЛ-00051)
В наличии: 1 шт.
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Супер кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Степь (ГЛ-00054), greenline24
3627 ₽ за 1 шт.
Супер кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Степь (ГЛ-00054)
В наличии: 1 шт.
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Супер кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Яблочный джем (ГЛ-00053), greenline24
4557 ₽ за 1 шт.
Супер кид мохер/Шёлк, Разноцветный/Яблочный джем (ГЛ-00053)
В наличии: 1 шт.
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Хлопок/Меринос/Акрил, Разноцветный/Банановое мороженное (ГЛ-00045), greenline24
1187 ₽ за 1 шт.
Хлопок/Меринос/Акрил, Разноцветный/Банановое мороженное (ГЛ-00045)
В наличии: 1 шт.
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Свердловская область, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 6А, офис 128

E-mail: zakaz@filatitalia.ru

ИП Коркин Евгений Александрович
РФ 622030 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Большая Гальянская, д. 177
ОГРНИП 316965800185743
ИНН 662332335295
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