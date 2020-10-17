Реферальная программа Доставка Способы оплаты Мелкий опт Калькулятор расчёта пряжи
Кабинет
Войти
Войти на сайт Зарегистрироваться
Избранное
Пока пусто
0
Корзина
Пока пуста
8 (800) 550-14-65
Бесплатные звонки по РФ
Распродажа
Сбросить
Акционный товар
Сбросить
Производитель
Сбросить
Коллекция
Сбросить
Состав
Сбросить
Вид пряжи
Сбросить
Базовый цвет
Сбросить
Метраж
Сбросить

Пряжа с люрексом

Товаров: 70
Найдено 70 товаров в наличии

BE.MI.VA s.p.a, Prisma, Вискоза/Люрекс, Голубой/Река (River), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
BE.MI.VA s.p.a, Prisma, Вискоза/Люрекс, Голубой/Река (River)
В наличии: 260 г.
В корзину Отмотать
Casa del filato prato-italy, Focus, Супер кид мохер/Полиамид/Люрекс, Черный/Разноцветный/Желтый/Черное золото (6640), greenline24
10%
447 ₽ за 100 г.
497 ₽
Casa del filato prato-italy, Focus, Супер кид мохер/Полиамид/Люрекс, Черный/Разноцветный/Желтый/Черное золото (6640)
В наличии: 1460 г.
В корзину Отмотать
Cofil, Chagall, Супер кид мохер/Полиамид/Люрекс, Голубой/Авио (239), greenline24
10%
479 ₽ за 100 г.
532 ₽
Cofil, Chagall, Супер кид мохер/Полиамид/Люрекс, Голубой/Авио (239)
В наличии: 1415 г.
В корзину Отмотать
Cofil, Chagall, Супер кид мохер/Полиамид/Люрекс, Коричневый/Верблюд (228), greenline24
10%
479 ₽ за 100 г.
532 ₽
Cofil, Chagall, Супер кид мохер/Полиамид/Люрекс, Коричневый/Верблюд (228)
В наличии: 525 г.
В корзину Отмотать
Cofil, Peperoncino, Хлопок/Люрекс, Разноцветный/Белый/Черный/Горные вершины (10104), greenline24
10%
218 ₽ за 100 г.
242 ₽
Cofil, Peperoncino, Хлопок/Люрекс, Разноцветный/Белый/Черный/Горные вершины (10104)
В наличии: 830 г.
В корзину Отмотать
Dispo, Lario, Вискоза/Люрекс, Желтый/Тыква (LC1), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Dispo, Lario, Вискоза/Люрекс, Желтый/Тыква (LC1)
В наличии: 230 г.
В корзину Отмотать
Dispo, Lario, Вискоза/Люрекс, Зеленый/Лес (LC 21/CC), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Dispo, Lario, Вискоза/Люрекс, Зеленый/Лес (LC 21/CC)
В наличии: 980 г.
В корзину Отмотать
Dispo, Lario, Вискоза/Люрекс, Фуксия/Фуксия (LC 35/CC), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Dispo, Lario, Вискоза/Люрекс, Фуксия/Фуксия (LC 35/CC)
В наличии: 1220 г.
В корзину Отмотать
Dispo, Lario, Вискоза/Люрекс, Черный/Желтый/Бронза (OR16), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Dispo, Lario, Вискоза/Люрекс, Черный/Желтый/Бронза (OR16)
В наличии: 270 г.
В корзину Отмотать
Dispo, MH75RNBW, Вискоза/Люрекс, Желтый/Желтый (Yellow), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Dispo, MH75RNBW, Вискоза/Люрекс, Желтый/Желтый (Yellow)
В наличии: 400 г.
В корзину Отмотать
E.MIROGLIO, EAD, Вискоза/Люрекс, Розовый/Розовый (VD4), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
E.MIROGLIO, EAD, Вискоза/Люрекс, Розовый/Розовый (VD4)
В наличии: 750 г.
В корзину Отмотать
E.MIROGLIO, Glare, Вискоза/Люрекс, Фиолетовый/Фиолетовый (8HC), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
E.MIROGLIO, Glare, Вискоза/Люрекс, Фиолетовый/Фиолетовый (8HC)
В наличии: 460 г.
В корзину Отмотать
Fashion Mill s.r.l., Party, Вискоза/Люрекс, Коричневый/Пирит (63653), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Fashion Mill s.r.l., Party, Вискоза/Люрекс, Коричневый/Пирит (63653)
В наличии: 820 г.
В корзину Отмотать
Filati biagioli modesto, Metallike Cash, Кашемир/Шёлк/Люрекс, Черный/Желтый/Черное золото (726993), greenline24
16%
902 ₽ за 100 г.
1080 ₽
Filati biagioli modesto, Metallike Cash, Кашемир/Шёлк/Люрекс, Черный/Желтый/Черное золото (726993)
В наличии: 1850 г.
В корзину Отмотать
Filpucci, Halley, Вискоза/Люрекс, Черный/Черный (11-165), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Filpucci, Halley, Вискоза/Люрекс, Черный/Черный (11-165)
В наличии: 460 г.
В корзину Отмотать
Galaxy, Вискоза/Люрекс, Желтый/Золото (1361), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Galaxy, Вискоза/Люрекс, Желтый/Золото (1361)
В наличии: 520 г.
В корзину Отмотать
Igea, Strass, Вискоза/Люрекс, Зеленый/Зеленый (05-12-21-1), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Igea, Strass, Вискоза/Люрекс, Зеленый/Зеленый (05-12-21-1)
В наличии: 960 г.
В корзину Отмотать
Igea, Strass, Вискоза/Люрекс, Коричневый/Тедди (2521), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Igea, Strass, Вискоза/Люрекс, Коричневый/Тедди (2521)
В наличии: 600 г.
В корзину Отмотать
Igea, Strass, Вискоза/Люрекс, Фиолетовый/Фиалка (2544), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Igea, Strass, Вискоза/Люрекс, Фиолетовый/Фиалка (2544)
В наличии: 290 г.
В корзину Отмотать
Industria Italiana Filati, Aura, Мохер/Полиамид/Люрекс, Кремовый/Золотой песок (5205), greenline24
10%
282 ₽ за 100 г.
313 ₽
Industria Italiana Filati, Aura, Мохер/Полиамид/Люрекс, Кремовый/Золотой песок (5205)
В наличии: 2710 г.
В корзину Отмотать
Industria Italiana Filati, Aura, Мохер/Полиамид/Люрекс, Серый/Асфальт (5203), greenline24
10%
282 ₽ за 100 г.
313 ₽
Industria Italiana Filati, Aura, Мохер/Полиамид/Люрекс, Серый/Асфальт (5203)
В наличии: 2250 г.
В корзину Отмотать
Industria Italiana Filati, Drin Six, Вискоза/Люрекс, Разноцветный/Карнавал (920), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Industria Italiana Filati, Drin Six, Вискоза/Люрекс, Разноцветный/Карнавал (920)
В наличии: 2540 г.
В корзину Отмотать
Industria Italiana Filati, Lovely, Мохер/Люрекс/Полиамид, Синий/Океан (5459), greenline24
10%
255 ₽ за 100 г.
283 ₽
Industria Italiana Filati, Lovely, Мохер/Люрекс/Полиамид, Синий/Океан (5459)
В наличии: 980 г.
В корзину Отмотать
Industria Italiana Filati, Lovely, Мохер/Люрекс/Полиамид, Черный/Серый/Ночь (5447), greenline24
10%
255 ₽ за 100 г.
283 ₽
Industria Italiana Filati, Lovely, Мохер/Люрекс/Полиамид, Черный/Серый/Ночь (5447)
В наличии: 1840 г.
В корзину Отмотать
Kyototex, Vivian, Вискоза/Люрекс, Розовый/Чайная роза (502), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Kyototex, Vivian, Вискоза/Люрекс, Розовый/Чайная роза (502)
В наличии: 600 г.
В корзину Отмотать
Kyototex, Vivian, Вискоза/Люрекс, Фиолетовый/Фиолетовая луна (8916), greenline24
10%
221 ₽ за 100 г.
246 ₽
Kyototex, Vivian, Вискоза/Люрекс, Фиолетовый/Фиолетовая луна (8916)
В наличии: 860 г.
В корзину Отмотать
Lagopolane, Lollo, Мохер/Полиамид/Люрекс, Розовый/Черный/Закатное золото (1937), greenline24
10%
282 ₽ за 100 г.
313 ₽
Lagopolane, Lollo, Мохер/Полиамид/Люрекс, Розовый/Черный/Закатное золото (1937)
В наличии: 1880 г.
В корзину Отмотать
Lanificio Del Olivio SpA, Matrix, Вискоза/Полиэстер металлизированный, Серый/Желтый/Коричневый/Прага (1142), greenline24
10%
257 ₽ за 100 г.
286 ₽
Lanificio Del Olivio SpA, Matrix, Вискоза/Полиэстер металлизированный, Серый/Желтый/Коричневый/Прага (1142)
В наличии: 4910 г.
В корзину Отмотать

  • 1 (current)
  • 2
  • 3

Категории
Пряжа на бобинах Пряжа в мотках Ткани Аксессуары Дисконт
Информация
О нас Ваша безопасность Cash back Отзывы Клиенты «Грин Лайн» Мнение экспертов Контакты Политика конфиденциальности
Помощь
Способы оплаты Доставка Купить на складе Возврат товара Полезная информация Актуальная информация
Контактная информация

Свердловская область, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 6А, офис 128

E-mail: zakaz@filatitalia.ru

ИП Коркин Евгений Александрович
РФ 622030 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Большая Гальянская, д. 177
ОГРНИП 316965800185743
ИНН 662332335295
Бесплатные звонки по России
Перейти на мобильную версию сайта

Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете Оцените качество магазина на Яндекс.Маркете. Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade
© KORKIN.ORG 2013 - 2022. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.
Cookie-файлы
На сайтe greenline24.com используются cookie-файлы и другие аналогичные технологии. Если, прочитав это сообщение, вы остаетесь на нашем сайте, это означает, что вы не возражаете против использования этих технологий.
Хорошо
Программа подарков и
выгодных предложений
Регистрируйся на сайте чтоб узнать больше!
Войти Регистрация
Кэшбэк

После регистрации, вас ждёт приятный подарок на первую покупку! При каждой покупке вам начисляется cashback до 5% в личный кабинет.

Подробнее о программе лояльности

Начать покупки
С друзьями выгодно

За каждого приведенного друга вы будете получать по 250 баллов в личный кабинет, которые можно будет списать с любой покупки.

250 баллов = 250 рублей

Подробнее
Акции

Приобретайте товары по выгодным ценам! Актуальный каталог акций и скидок нашего магазина уже ждёт вас.

Начать покупки