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Фантазийная

Товаров: 29
Найдено 29 товаров в наличии

Avia S.R.L., 1120/T, Хлопок/Полиамид, Желтый/Серый/Желтое серебро (55), greenline24
10%
254 ₽ за 100 г.
282 ₽
Avia S.R.L., 1120/T, Хлопок/Полиамид, Желтый/Серый/Желтое серебро (55)
В наличии: 600 г.
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Cofil, Indignato, Вискоза/Полиамид, Разноцветный/Коричневый/Красная заря (8310), greenline24
10%
257 ₽ за 100 г.
286 ₽
Cofil, Indignato, Вискоза/Полиамид, Разноцветный/Коричневый/Красная заря (8310)
В наличии: 1230 г.
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Cofil, Indignato, Вискоза/Полиамид, Серый/Разноцветный/Пьеро (8298), greenline24
10%
257 ₽ за 100 г.
286 ₽
Cofil, Indignato, Вискоза/Полиамид, Серый/Разноцветный/Пьеро (8298)
В наличии: 1340 г.
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Fashion Mill s.r.l., Delizia, Хлопок/Полиамид, Голубой/Голубой (300313), greenline24
10%
254 ₽ за 100 г.
282 ₽
Fashion Mill s.r.l., Delizia, Хлопок/Полиамид, Голубой/Голубой (300313)
В наличии: 340 г.
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Fashion Mill s.r.l., Delizia, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Мятный/Мята (300309), greenline24
10%
254 ₽ за 100 г.
282 ₽
Fashion Mill s.r.l., Delizia, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Мятный/Мята (300309)
В наличии: 2380 г.
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Filati Del Carmagnino, Bombolo, Микс, Разноцветный/Рассвет (2 Stampato), greenline24
20%
194 ₽ за 100 г.
243 ₽
Filati Del Carmagnino, Bombolo, Микс, Разноцветный/Рассвет (2 Stampato)
В наличии: 1200 г.
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Gitibi Filati, Nelson, Микс, Разноцветный/Осенний лес (19521), greenline24
20%
194 ₽ за 100 г.
243 ₽
Gitibi Filati, Nelson, Микс, Разноцветный/Осенний лес (19521)
В наличии: 270 г.
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Gitibi Filati, Social, Полиэстер/Акрил/Шерсть, Красный/Фиолетовый/Разноцветный/Ягодный (178032), greenline24
25%
194 ₽ за 100 г.
259 ₽
Gitibi Filati, Social, Полиэстер/Акрил/Шерсть, Красный/Фиолетовый/Разноцветный/Ягодный (178032)
В наличии: 420 г.
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Ilaria srl, Keros, Вискоза/Полиамид, Красный/Красный (000721), greenline24
10%
257 ₽ за 100 г.
286 ₽
Ilaria srl, Keros, Вискоза/Полиамид, Красный/Красный (000721)
В наличии: 900 г.
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Ilaria srl, Keros, Вискоза/Полиамид, Черный/Черный (002142), greenline24
10%
257 ₽ за 100 г.
286 ₽
Ilaria srl, Keros, Вискоза/Полиамид, Черный/Черный (002142)
В наличии: 9180 г.
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Ilaria srl, Mycroft, Мохер/Хлопок/Полиэстер/Нейлон, Разноцветный/Горчица/Черный/Шмель (00419), greenline24
15%
309 ₽ за 100 г.
363 ₽
Ilaria srl, Mycroft, Мохер/Хлопок/Полиэстер/Нейлон, Разноцветный/Горчица/Черный/Шмель (00419)
В наличии: 790 г.
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Ilaria srl, Mycroft, Мохер/Хлопок/Полиэстер/Нейлон, Разноцветный/Черный/Серый/Первый снег (00411), greenline24
15%
309 ₽ за 100 г.
363 ₽
Ilaria srl, Mycroft, Мохер/Хлопок/Полиэстер/Нейлон, Разноцветный/Черный/Серый/Первый снег (00411)
В наличии: 1040 г.
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Ilaria srl, Mycroft, Мохер/Хлопок/Полиэстер/Нейлон, Синий/Разноцветный/Черничный микс (00416), greenline24
15%
309 ₽ за 100 г.
363 ₽
Ilaria srl, Mycroft, Мохер/Хлопок/Полиэстер/Нейлон, Синий/Разноцветный/Черничный микс (00416)
В наличии: 910 г.
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Industria Italiana Filati, Aura, Мохер/Полиамид/Люрекс, Кремовый/Золотой песок (5205), greenline24
10%
282 ₽ за 100 г.
313 ₽
Industria Italiana Filati, Aura, Мохер/Полиамид/Люрекс, Кремовый/Золотой песок (5205)
В наличии: 2710 г.
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Industria Italiana Filati, Aura, Мохер/Полиамид/Люрекс, Серый/Асфальт (5203), greenline24
10%
282 ₽ за 100 г.
313 ₽
Industria Italiana Filati, Aura, Мохер/Полиамид/Люрекс, Серый/Асфальт (5203)
В наличии: 2250 г.
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Lagopolane, Lollo, Мохер/Полиамид/Люрекс, Розовый/Черный/Закатное золото (1937), greenline24
10%
282 ₽ за 100 г.
313 ₽
Lagopolane, Lollo, Мохер/Полиамид/Люрекс, Розовый/Черный/Закатное золото (1937)
В наличии: 1880 г.
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Lagopolane, Ricky, Хлопок/Акрил/Шерсть/Полиэстер, Коричневый/Разноцветный/Марс (C-604), greenline24
25%
197 ₽ за 100 г.
262 ₽
Lagopolane, Ricky, Хлопок/Акрил/Шерсть/Полиэстер, Коричневый/Разноцветный/Марс (C-604)
В наличии: 460 г.
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Lanificio Del Olivio SpA, Horus, Микс, Разноцветный/Коричневый/Коричнево-белый (170), greenline24
20%
194 ₽ за 100 г.
243 ₽
Lanificio Del Olivio SpA, Horus, Микс, Разноцветный/Коричневый/Коричнево-белый (170)
В наличии: 3330 г.
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Lineapiu, Riso, Меринос/Полиамид/Эластан, Черный/Черный (250), greenline24
15%
266 ₽ за 100 г.
313 ₽
Lineapiu, Riso, Меринос/Полиамид/Эластан, Черный/Черный (250)
В наличии: 3890 г.
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Millefili spa, Carpi, Микс, Серый/Графит (GG Petrato), greenline24
20%
194 ₽ за 100 г.
243 ₽
Millefili spa, Carpi, Микс, Серый/Графит (GG Petrato)
В наличии: 730 г.
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MISTER JOE, Mammut, Мохер/Нейлон/Акрил, Разноцветный/Кофейный вечер (5901), greenline24
10%
320 ₽ за 100 г.
356 ₽
MISTER JOE, Mammut, Мохер/Нейлон/Акрил, Разноцветный/Кофейный вечер (5901)
В наличии: 2180 г.
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Monticolor spa, Egrette, Мохер/Хлопок/Полиэстер/Нейлон, Разноцветный/Черный/Голубой/Старая бухта (EG11), greenline24
15%
309 ₽ за 100 г.
363 ₽
Monticolor spa, Egrette, Мохер/Хлопок/Полиэстер/Нейлон, Разноцветный/Черный/Голубой/Старая бухта (EG11)
В наличии: 1140 г.
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Sesia, Noppe 8100MG, Меринос/Полиамид, Молочный/Облако (0207), greenline24
330 ₽ за 100 г.
Sesia, Noppe 8100MG, Меринос/Полиамид, Молочный/Облако (0207)
В наличии: 2530 г.
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Yamada Textile, YS-0065, Хлопок/Полиамид, Молочный/Серый/Снег (Greige), greenline24
10%
254 ₽ за 100 г.
282 ₽
Yamada Textile, YS-0065, Хлопок/Полиамид, Молочный/Серый/Снег (Greige)
В наличии: 2090 г.
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Италия, Микс, Разноцветный/Ностальгия (03-03-22-4), greenline24
243 ₽ за 100 г.
Италия, Микс, Разноцветный/Ностальгия (03-03-22-4)
В наличии: 400 г.
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Италия, Микс, Разноцветный/Пустыня (D2711), greenline24
20%
194 ₽ за 100 г.
243 ₽
Италия, Микс, Разноцветный/Пустыня (D2711)
В наличии: 570 г.
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Италия, Микс, Разноцветный/Розово-серый (PG2711), greenline24
20%
194 ₽ за 100 г.
243 ₽
Италия, Микс, Разноцветный/Розово-серый (PG2711)
В наличии: 520 г.
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Италия, Микс, Разноцветный/Спокойствие (03-03-22-5), greenline24
243 ₽ за 100 г.
Италия, Микс, Разноцветный/Спокойствие (03-03-22-5)
В наличии: 780 г.
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Контактная информация

Свердловская область, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 6А, офис 128

E-mail: zakaz@filatitalia.ru

ИП Коркин Евгений Александрович
РФ 622030 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Большая Гальянская, д. 177
ОГРНИП 316965800185743
ИНН 662332335295
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