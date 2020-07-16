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Хлопок 100%

Товаров: 63
Найдено 63 товаров в наличии

Biella Yarn, Rafia, Хлопок, Бежевый/Беж (S2F1044), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Biella Yarn, Rafia, Хлопок, Бежевый/Беж (S2F1044)
В наличии: 4970 г.
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Biella Yarn, Rafia, Хлопок, Белый/Оптический белый (0E4060), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Biella Yarn, Rafia, Хлопок, Белый/Оптический белый (0E4060)
В наличии: 9830 г.
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Biella Yarn, Rafia, Хлопок, Зеленый/Зеленый (S6F72068), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Biella Yarn, Rafia, Хлопок, Зеленый/Зеленый (S6F72068)
В наличии: 8210 г.
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Emilicotoni spa, Extrafine, Хлопок, Белый/Белый (706), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Emilicotoni spa, Extrafine, Хлопок, Белый/Белый (706)
В наличии: 1110 г.
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Emilicotoni spa, Extrafine, Хлопок, Фиолетовый/Красный/Орхидея (133b), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Emilicotoni spa, Extrafine, Хлопок, Фиолетовый/Красный/Орхидея (133b)
В наличии: 510 г.
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E.MIROGLIO, Dali'3300, Хлопок, Белый/Белый (001), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
E.MIROGLIO, Dali'3300, Хлопок, Белый/Белый (001)
В наличии: 2220 г.
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Filartex S.P.A., Big 4, Хлопок, Белый/Белый (46), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filartex S.P.A., Big 4, Хлопок, Белый/Белый (46)
В наличии: 920 г.
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Filcompany, Rosalba, Хлопок, Серый/Серый (14054), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filcompany, Rosalba, Хлопок, Серый/Серый (14054)
В наличии: 710 г.
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Filmar s.p.a., Star G, Хлопок, Белый/Белый (M372), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filmar s.p.a., Star G, Хлопок, Белый/Белый (M372)
В наличии: 300 г.
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Filmar s.p.a., Хлопок, Голубой/Рассвет (M332), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filmar s.p.a., Хлопок, Голубой/Рассвет (M332)
В наличии: 880 г.
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Filmar s.p.a., Хлопок, Синий/Кобальт (M335), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filmar s.p.a., Хлопок, Синий/Кобальт (M335)
В наличии: 1740 г.
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Filpucci, Arabis, Хлопок, Зеленый/Изумруд (Emerald), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Arabis, Хлопок, Зеленый/Изумруд (Emerald)
В наличии: 530 г.
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Filpucci, Arabis, Хлопок, Коричневый/Загар (Tan), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Arabis, Хлопок, Коричневый/Загар (Tan)
В наличии: 690 г.
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Filpucci, Arabis, Хлопок, Кремовый/Пергамент (Parchment), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Arabis, Хлопок, Кремовый/Пергамент (Parchment)
В наличии: 1660 г.
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Filpucci, Arabis, Хлопок, Молочный/Пломбир (03-06-22-1), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Arabis, Хлопок, Молочный/Пломбир (03-06-22-1)
В наличии: 2230 г.
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Filpucci, Arabis, Хлопок, Серый/Ривьера (Riviera), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Arabis, Хлопок, Серый/Ривьера (Riviera)
В наличии: 2970 г.
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Filpucci, Arabis, Хлопок, Синий/Полночь (MIdnight), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Arabis, Хлопок, Синий/Полночь (MIdnight)
В наличии: 2860 г.
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Filpucci, Bully, Хлопок, Белый/Белый лебедь (300), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Bully, Хлопок, Белый/Белый лебедь (300)
В наличии: 2260 г.
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Filpucci, Bully, Хлопок, Белый/Молочный/Молоко (400), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Bully, Хлопок, Белый/Молочный/Молоко (400)
В наличии: 1470 г.
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Filpucci, Bully, Хлопок, Серый/Магнезия (621614), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Bully, Хлопок, Серый/Магнезия (621614)
В наличии: 5450 г.
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Filpucci, Bully, Хлопок, Тауп/Серый/Коричневый/Мускат (19-603), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Filpucci, Bully, Хлопок, Тауп/Серый/Коричневый/Мускат (19-603)
В наличии: 640 г.
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Gruppo Tessile Industriale, Khadi, Хлопок, Белый/Белый (400), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Gruppo Tessile Industriale, Khadi, Хлопок, Белый/Белый (400)
В наличии: 940 г.
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Hasegawa, HKA6912A, Хлопок, Молочный/Кремовый/Пломбир (CPS2101), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Hasegawa, HKA6912A, Хлопок, Молочный/Кремовый/Пломбир (CPS2101)
В наличии: 1180 г.
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Iafil spa, Dakota, Хлопок, Красный/Красный (535), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Iafil spa, Dakota, Хлопок, Красный/Красный (535)
В наличии: 300 г.
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Iafil spa, Dakota, Хлопок, Синий/Кобальт (973), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Iafil spa, Dakota, Хлопок, Синий/Кобальт (973)
В наличии: 400 г.
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Iafil spa, Dakota, Хлопок, Синий/Нави (542), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Iafil spa, Dakota, Хлопок, Синий/Нави (542)
В наличии: 400 г.
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Iafil spa, Lux, Хлопок, Красный/Красный (535), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Iafil spa, Lux, Хлопок, Красный/Красный (535)
В наличии: 540 г.
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Iafil spa, Palm-Beach, Хлопок, Коричневый/Тедди (903), greenline24
10%
200 ₽ за 100 г.
222 ₽
Iafil spa, Palm-Beach, Хлопок, Коричневый/Тедди (903)
В наличии: 960 г.
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Контактная информация

Свердловская область, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 6А, офис 128

E-mail: zakaz@filatitalia.ru

ИП Коркин Евгений Александрович
РФ 622030 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Большая Гальянская, д. 177
ОГРНИП 316965800185743
ИНН 662332335295
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