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Кашемир Меринос

Товаров: 43
Найдено 43 товаров в наличии

Botto Giuseppe, Fusion, Меринос/Шёлк/Кашемир, Горчица/Желтый/Сен-Мартен (St.Martin), greenline24
15%
392 ₽ за 100 г.
461 ₽
Botto Giuseppe, Fusion, Меринос/Шёлк/Кашемир, Горчица/Желтый/Сен-Мартен (St.Martin)
В наличии: 780 г.
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Botto Giuseppe, Fusion, Меринос/Шёлк/Кашемир, Красный/Оранжевый/Клён (58886), greenline24
15%
392 ₽ за 100 г.
461 ₽
Botto Giuseppe, Fusion, Меринос/Шёлк/Кашемир, Красный/Оранжевый/Клён (58886)
В наличии: 450 г.
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Botto Giuseppe, Fusion, Меринос/Шёлк/Кашемир, Черный/Черный (Nero), greenline24
15%
392 ₽ за 100 г.
461 ₽
Botto Giuseppe, Fusion, Меринос/Шёлк/Кашемир, Черный/Черный (Nero)
В наличии: 750 г.
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Cariaggi, Flanell, Меринос/Кашемир, Синий/Нави (20102), greenline24
15%
437 ₽ за 100 г.
514 ₽
Cariaggi, Flanell, Меринос/Кашемир, Синий/Нави (20102)
В наличии: 980 г.
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Cariaggi, Flanell, Меринос/Кашемир, Черный/Черный (20000), greenline24
15%
437 ₽ за 100 г.
514 ₽
Cariaggi, Flanell, Меринос/Кашемир, Черный/Черный (20000)
В наличии: 550 г.
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Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Бежевый/Кремовый/Карамель (715862-097), greenline24
15%
474 ₽ за 100 г.
558 ₽
Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Бежевый/Кремовый/Карамель (715862-097)
В наличии: 6700 г.
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Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Белый/Молочный/Белый дракон (714824-1-A), greenline24
15%
474 ₽ за 100 г.
558 ₽
Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Белый/Молочный/Белый дракон (714824-1-A)
В наличии: 3210 г.
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Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Коричневый/Старый тик (715164-6110), greenline24
15%
474 ₽ за 100 г.
558 ₽
Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Коричневый/Старый тик (715164-6110)
В наличии: 7840 г.
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Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Серый/Оникс (713904-8105), greenline24
15%
474 ₽ за 100 г.
558 ₽
Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Серый/Оникс (713904-8105)
В наличии: 10280 г.
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Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Серый/Пепел (713174 8102), greenline24
15%
474 ₽ за 100 г.
558 ₽
Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Серый/Пепел (713174 8102)
В наличии: 11460 г.
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Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Фиолетовый/Пыльная фиалка (715287-2149), greenline24
15%
474 ₽ за 100 г.
558 ₽
Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Фиолетовый/Пыльная фиалка (715287-2149)
В наличии: 2970 г.
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Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Хаки/Хаки меланж (713167-6091), greenline24
15%
474 ₽ за 100 г.
558 ₽
Cariaggi, Lucky, Меринос/Шёлк/Кашемир, Хаки/Хаки меланж (713167-6091)
В наличии: 240 г.
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Filati biagioli modesto, Cash.30 1/15, Меринос/Кашемир, Оранжевый/Икарус (306304), greenline24
15%
491 ₽ за 100 г.
578 ₽
Filati biagioli modesto, Cash.30 1/15, Меринос/Кашемир, Оранжевый/Икарус (306304)
В наличии: 890 г.
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Filati biagioli modesto, Cashmere 15 melange, Меринос/Кашемир, Синий/Морской синий (400008), greenline24
15%
420 ₽ за 100 г.
494 ₽
Filati biagioli modesto, Cashmere 15 melange, Меринос/Кашемир, Синий/Морской синий (400008)
В наличии: 690 г.
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Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Белый/Арфа (300217), greenline24
15%
491 ₽ за 100 г.
578 ₽
Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Белый/Арфа (300217)
В наличии: 890 г.
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Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Розовый/Роза (730080), greenline24
15%
491 ₽ за 100 г.
578 ₽
Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Розовый/Роза (730080)
В наличии: 980 г.
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Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Серый/Металл (201233), greenline24
15%
491 ₽ за 100 г.
578 ₽
Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Серый/Металл (201233)
В наличии: 830 г.
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Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Серый/Пепел (19997), greenline24
15%
491 ₽ за 100 г.
578 ₽
Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Серый/Пепел (19997)
В наличии: 570 г.
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Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Черный/Антрацит (19990), greenline24
15%
491 ₽ за 100 г.
578 ₽
Filati biagioli modesto, Cashmere 30, Меринос/Кашемир, Черный/Антрацит (19990)
В наличии: 760 г.
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Filatura Papi Fabio, Special Kid, Меринос/Мохер/Кашемир, Бежевый/Бисквит (3244), greenline24
19%
392 ₽ за 100 г.
481 ₽
Filatura Papi Fabio, Special Kid, Меринос/Мохер/Кашемир, Бежевый/Бисквит (3244)
В наличии: 480 г.
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Lane Rossi, Hamilton, Меринос/Кашемир, Красный/Коричневый/Старая кладка (76291), greenline24
15%
377 ₽ за 100 г.
444 ₽
Lane Rossi, Hamilton, Меринос/Кашемир, Красный/Коричневый/Старая кладка (76291)
В наличии: 720 г.
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Manrico S.p.A., F2407, Кашемир/Меринос, Бордовый/Бордовый (ZB216670), greenline24
5%
751 ₽ за 100 г.
790 ₽
Manrico S.p.A., F2407, Кашемир/Меринос, Бордовый/Бордовый (ZB216670)
В наличии: 1750 г.
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Manrico S.p.A., F2407, Кашемир/Меринос, Серый/Графит (ZB841040), greenline24
5%
751 ₽ за 100 г.
790 ₽
Manrico S.p.A., F2407, Кашемир/Меринос, Серый/Графит (ZB841040)
В наличии: 580 г.
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Millefili spa, Fondue, Меринос/Кашемир/Солврон, Коралловый/Красный/Коралл (20-06-22-3), greenline24
5%
575 ₽ за 100 г.
605 ₽
Millefili spa, Fondue, Меринос/Кашемир/Солврон, Коралловый/Красный/Коралл (20-06-22-3)
В наличии: 590 г.
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Millefili spa, Fondue, Меринос/Кашемир/Солврон, Серый/Пепел (70501), greenline24
5%
575 ₽ за 100 г.
605 ₽
Millefili spa, Fondue, Меринос/Кашемир/Солврон, Серый/Пепел (70501)
В наличии: 670 г.
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Millefili spa, Fondue, Меринос/Кашемир/Солврон, Черный/Ночь (70511), greenline24
5%
575 ₽ за 100 г.
605 ₽
Millefili spa, Fondue, Меринос/Кашемир/Солврон, Черный/Ночь (70511)
В наличии: 540 г.
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Millefili spa, Fondue, Меринос/Кашемир/Солврон, Черный/Полночь (70508), greenline24
5%
575 ₽ за 100 г.
605 ₽
Millefili spa, Fondue, Меринос/Кашемир/Солврон, Черный/Полночь (70508)
В наличии: 970 г.
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Millefili spa, Kobo, Меринос/Кашемир/Солврон, Бежевый/Беж (125544), greenline24
5%
599 ₽ за 100 г.
630 ₽
Millefili spa, Kobo, Меринос/Кашемир/Солврон, Бежевый/Беж (125544)
В наличии: 550 г.
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Свердловская область, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 6А, офис 128

E-mail: zakaz@filatitalia.ru

ИП Коркин Евгений Александрович
РФ 622030 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Большая Гальянская, д. 177
ОГРНИП 316965800185743
ИНН 662332335295
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