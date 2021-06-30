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Декор

Товаров: 59
Найдено 59 товаров в наличии

Avia S.R.L., 1120/T, Хлопок/Полиамид, Желтый/Серый/Желтое серебро (55), greenline24
10%
254 ₽ за 100 г.
282 ₽
Avia S.R.L., 1120/T, Хлопок/Полиамид, Желтый/Серый/Желтое серебро (55)
В наличии: 600 г.
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Fashion Mill s.r.l., Ciniglia, Вискоза/Полиамид, Сине-зеленый/Волна (109439), greenline24
10%
209 ₽ за 100 г.
232 ₽
Fashion Mill s.r.l., Ciniglia, Вискоза/Полиамид, Сине-зеленый/Волна (109439)
В наличии: 590 г.
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Fashion Mill s.r.l., Delizia, Хлопок/Полиамид, Голубой/Голубой (300313), greenline24
10%
254 ₽ за 100 г.
282 ₽
Fashion Mill s.r.l., Delizia, Хлопок/Полиамид, Голубой/Голубой (300313)
В наличии: 340 г.
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Fashion Mill s.r.l., Delizia, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Мятный/Мята (300309), greenline24
10%
254 ₽ за 100 г.
282 ₽
Fashion Mill s.r.l., Delizia, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Мятный/Мята (300309)
В наличии: 2380 г.
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Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Зеленые огни (GreenLights), greenline24
10%
191 ₽ за 100 г.
212 ₽
Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Зеленые огни (GreenLights)
В наличии: 1920 г.
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Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Луг (Meadow), greenline24
10%
191 ₽ за 100 г.
212 ₽
Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Луг (Meadow)
В наличии: 600 г.
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Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Сосна (Pine), greenline24
10%
191 ₽ за 100 г.
212 ₽
Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Зеленый/Сосна (Pine)
В наличии: 1330 г.
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Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Молочный/Облако (Natural), greenline24
10%
191 ₽ за 100 г.
212 ₽
Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Молочный/Облако (Natural)
В наличии: 270 г.
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Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Розовый/Красный/Коричневый/Пустынная роза (Desert Rose), greenline24
10%
191 ₽ за 100 г.
212 ₽
Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Розовый/Красный/Коричневый/Пустынная роза (Desert Rose)
В наличии: 510 г.
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Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Сине-зеленый/Руда (Mineral), greenline24
10%
191 ₽ за 100 г.
212 ₽
Filati Be.Me.Va., Doreen, Хлопок/Полиамид, Сине-зеленый/Руда (Mineral)
В наличии: 790 г.
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Lineapiu, Maracaibo, Полиамид, Зеленый/Зеленый (B6619), greenline24
15%
173 ₽ за 100 г.
204 ₽
Lineapiu, Maracaibo, Полиамид, Зеленый/Зеленый (B6619)
В наличии: 670 г.
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Lineapiu, Riso, Меринос/Полиамид/Эластан, Черный/Черный (250), greenline24
15%
266 ₽ за 100 г.
313 ₽
Lineapiu, Riso, Меринос/Полиамид/Эластан, Черный/Черный (250)
В наличии: 3890 г.
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Luigi Boldrini srl, Silky, Вискоза/Полиамид, Коричневый/Медь (3388), greenline24
10%
209 ₽ за 100 г.
232 ₽
Luigi Boldrini srl, Silky, Вискоза/Полиамид, Коричневый/Медь (3388)
В наличии: 1910 г.
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MISTER JOE, Mammut, Мохер/Нейлон/Акрил, Разноцветный/Кофейный вечер (5901), greenline24
10%
320 ₽ за 100 г.
356 ₽
MISTER JOE, Mammut, Мохер/Нейлон/Акрил, Разноцветный/Кофейный вечер (5901)
В наличии: 2180 г.
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Sesia, Scenique, Вискоза/Полиамид, Красный/Красный (501307), greenline24
10%
209 ₽ за 100 г.
232 ₽
Sesia, Scenique, Вискоза/Полиамид, Красный/Красный (501307)
В наличии: 760 г.
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Sesia, Scenique, Вискоза/Полиамид, Розовый/Розовый (501260), greenline24
10%
209 ₽ за 100 г.
232 ₽
Sesia, Scenique, Вискоза/Полиамид, Розовый/Розовый (501260)
В наличии: 890 г.
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Torcitura di Domaso, Priscilla, Полиамид/Полиэстер металлизированный, Разноцветный/Желтый/Белый/Снежное золото (011), greenline24
15%
173 ₽ за 100 г.
204 ₽
Torcitura di Domaso, Priscilla, Полиамид/Полиэстер металлизированный, Разноцветный/Желтый/Белый/Снежное золото (011)
В наличии: 930 г.
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Torcitura di Domaso, Witch, Полиамид, Бежевый/Коричневый/Ракушечник (041), greenline24
15%
173 ₽ за 100 г.
204 ₽
Torcitura di Domaso, Witch, Полиамид, Бежевый/Коричневый/Ракушечник (041)
В наличии: 460 г.
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Torcitura di Domaso, Witch, Полиамид, Бежевый/Серый/Бежевый туман (040-2), greenline24
15%
173 ₽ за 100 г.
204 ₽
Torcitura di Domaso, Witch, Полиамид, Бежевый/Серый/Бежевый туман (040-2)
В наличии: 410 г.
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Torcitura di Domaso, Witch, Полиамид, Серый/Туман (040-1), greenline24
15%
173 ₽ за 100 г.
204 ₽
Torcitura di Domaso, Witch, Полиамид, Серый/Туман (040-1)
В наличии: 900 г.
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Toscano s.r.l., Lucemax, Полиамид/Полиэстер металлизированный, Черный/Полночь (2090), greenline24
15%
173 ₽ за 100 г.
204 ₽
Toscano s.r.l., Lucemax, Полиамид/Полиэстер металлизированный, Черный/Полночь (2090)
В наличии: 570 г.
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Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Зеленый/Зеленый (1013), greenline24
10%
275 ₽ за 100 г.
306 ₽
Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Зеленый/Зеленый (1013)
В наличии: 770 г.
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Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017), greenline24
10%
275 ₽ за 100 г.
306 ₽
Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017)
В наличии: 940 г.
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Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017), greenline24
10%
275 ₽ за 100 г.
306 ₽
Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017)
В наличии: 920 г.
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Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017), greenline24
10%
275 ₽ за 100 г.
306 ₽
Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017)
В наличии: 910 г.
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Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017), greenline24
10%
275 ₽ за 100 г.
306 ₽
Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017)
В наличии: 940 г.
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Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017), greenline24
10%
275 ₽ за 100 г.
306 ₽
Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017)
В наличии: 530 г.
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Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017), greenline24
10%
275 ₽ за 100 г.
306 ₽
Toscano s.r.l., Plakkato, Хлопок/Вискоза/Полиэстер, Коричневый/Коричневый (1017)
В наличии: 920 г.
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Свердловская область, г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 6А, офис 128

E-mail: zakaz@filatitalia.ru

ИП Коркин Евгений Александрович
РФ 622030 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Большая Гальянская, д. 177
ОГРНИП 316965800185743
ИНН 662332335295
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